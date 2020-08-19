保監局就《保險(集團資本)規則》草擬本展開諮詢

保險業監管局周三(19日)就草擬的《保險(集團資本)規則》，展開為期六星期的公眾諮詢，以配合預計於2021年首季實施的保險集團新監管框架。

擬議《集團資本規則》的主要目的是制定適用於保險控權公司就其保險集團有關資本、監管呈報及公開披露的要求。《集團資本規則》將適用於被保監局根據集團監管框架下指定的保險控權公司。

諮詢文件已上載至保監局網站。公眾可於2020年9月30日或之前，將意見電郵、傳真或郵寄保監局辦事處。

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