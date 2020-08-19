【市後重點睇】港匯呈強　金價徘徊2000美元

美匯指數報92.31，離岸人民幣(CNH)企6.9115，港匯企7.7501，美元兌日圓處105.44，英鎊報1.3256，歐元見1.1939。金價於2,000美元關口上落。油價偏軟，布油報45.17美元，紐油見42.65美元。道指期貨升20點。

-港交所上半年純利52.33億元，中期息3.71元。

●全球經貿戰：

-調查指1/5日企擬將供應鏈遷出中國

-外國企業將製造業務遷出中國，調查料5年內損失恐近8萬億元。

-中小企受累貿戰，英美高達5.85萬億。

●【餐飲寒冬】PizzaExpress將永久關閉英國73家門市。

●【全球攬炒】

-日本7月出口瀉19.2%，連續5個月雙位數跌。

-南美航空次季虧損增13倍，疫情以來裁逾萬人。

●費埃哲調查：逾八成港銀認為，AI技術會阻止更多洗錢活動。

●中國經濟：

-工信部發布新能源汽車生產企業及產品准入管理規定。

-商務部：上半年中國服務貿易規模下降。

-中金：下半年中國基建增速或高達12%。

-中國今年早稻總產量增3.9%，洪澇災害嚴重致單產下降。

●【疫下贏家】IDC：次季內地學生平板電腦出貨量大增三成。

●貝索斯身家激增至1.54萬億元，破《福布斯》富豪榜紀錄。

●泰國央行：隨時準備使用額外的政策工具。

●標普：中概股被迫美國退市的風險毋礙降級。

●【大行報告】

-中金上調藥明生物目標價。

-大摩上調小米目標價至20元。

●新盤動向：

-各區售樓處將於下午陸續重新開放。

-學者料特朗普將出招針對微信支付。

●香港銀行7月累積承辦資助自置房屋按揭數目按月少33%。

●屋宇署：6月批出23份建築圖則及23份入伙紙。

●北角柯達大廈1期全幢放售，市值料約15億元。

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