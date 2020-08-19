傳電動車初創企業小鵬汽車仍赴美IPO 籌78億元

在美國上市中概股面臨強制退市之際，外媒報道，中國電動汽車初創企業小鵬汽車計劃於周五在紐交所提交約10億美元(約78億港元)的IPO申請條款。

據報，該公司計劃在本周末公開上市事宜，暫定於8月26日定價，並於8月27日上市。對此，小鵬汽車拒絕置評。

小鵬汽車於8月6日完成了9億美元的IPO前融資，據稱該輪融資對小鵬的估值接近40億美元。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020