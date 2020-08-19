啟德第4A區1號住宅項目獲批建築圖則
2020年08月19日 16:25
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屋宇署於6月批出23份建築圖則，包括11項住宅及商住發展，不乏大型發展項目，其中啟德舊機場跑道區再有項目獲批則，該區第4A區1號地盤，准2幢31層高分層住宅，住宅樓面約1,024,124方呎，另設1幢6層作會所及政府設施用途，相關面積約51,734方呎。項目由會德豐地產、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作於去年以逾127.3億港元投得。
期內亦有大型鐵路項目獲批圖則，去年由信和置業(00083)、嘉華國際及招商局置地(00978)共同投得的將軍澳日出康城第11期，獲批建1幢48層、以及2幢52層高住宅大樓，另設1層平台及4層停車場，住宅樓面約956,485方呎。
有市區重建項目獲批出建築圖則，觀塘恆安街重建項目可建1幢26層商住樓宇，並提供老人院舍，總樓面約71,702方呎。另外，深水埗鴨寮街89至95號舊樓收購項目，亦准建1幢21層高商住樓，可建樓面面積約33,995方呎。
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