中美科技戰：美加碼制裁華為　恐累南韓復甦

財經媒體彭博報道，美國對華為實施的新限制可能給南韓經濟帶來壓力，後者需要依靠對華晶片出口來幫助經濟從疫情中復甦。

美國商務部本周表示，將進一步限制華為獲得商用晶片的渠道，並補充說，外國公司如果使用美國產設計軟件和設備，也將受到影響。

南韓最大的兩家晶片出口商三星電子和SK Hynix Inc.均使用美國產設備，它們與華為和其他中國公司的生意往來佔到其收入的很大一部分。在最近一個季度，三星近20%的收入來自中國，而Hynix的這一比例更是將近40%。

南韓工業經濟與貿易研究所的分析師Kim Yang-paeng說：「美國對華為的限制可能導致包含半導體在內的南韓對華技術產品出口減少，如果中國的晶片需求減弱，南韓出口可能再不復從前。」

中國是南韓最大的貿易夥伴，而晶片是南韓最大的單一出口類別。南韓國際貿易協會的數據顯示，去年南韓晶片出口額為940億美元，佔到該國出口總額的17%。

近年來，隨着華為的產品陣容從智能手機擴展到無線網絡，它已成為南韓晶片的主要買家。ZDNet Korea去年曾引述一位華為高管的消息報道，2019年華為預計會從南韓採購超過100億美元的產品。

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