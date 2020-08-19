愛德新能源投資發盈喜
2020年08月19日 16:33
東網電視更多新聞短片
愛德新能源投資(02623)發盈喜，預期截至2020年6月30日止6個月將錄得淨收益約1,800萬元人民幣(下同)，相比去年同期虧損約2,700萬元有顯著改善。
業績改善的主因是集團期內收入增加了超過1倍，由去年同期約1.52億元增至約3.43億元，其中包括鐵精礦產品及鋰輝石的市場價格上漲，改善了經營效益，毛利率增加至約11%；政府補助約800萬元；及出售物業、廠房及設備收益約800萬元。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！