愛德新能源投資發盈喜

業績改善的主因是集團期內收入增加了超過1倍，由去年同期約1.52億元增至約3.43億元，其中包括鐵精礦產品及鋰輝石的市場價格上漲，改善了經營效益，毛利率增加至約11%；政府補助約800萬元；及出售物業、廠房及設備收益約800萬元。

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