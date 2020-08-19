【fb直播】港交所低吸時機到？
2020年08月19日 16:39
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑
港股周三(19日)因颱風關係只係得半日市，但走勢依然反覆，最多跌288點，不過25,000關有支持，在誘因欠奉下，恒指短期難有突破？守到25,000關都算係咁？
港交所(00388)中期業績雖好過市場預期，但績後股價偏軟，低見371.2元，收市跌超過1%，係咩原因？憧憬中概股回歸係咪繼續支持股份？趁回吐反而是買番兩手時機？
而績後見光死嘅仲有舜宇光學(02382)，股價繼續尋底，今日收市跌逾6%，報125元，在中美矛盾持續升溫，華為風波未解決，舜宇以至整個手機設備股板塊係咪都不宜沾手？
不過，唔使灰住！藍籌新貴小米集團(01810)話畀你知，咩叫「守得雲開見月明」，股價連翻抽升，即市高見18.34元，創兩年新高！上望空間仲有幾多？升到無朋友嘅仲有隻京東(09618)，大行紛紛唱好，係咪準備高呼「300蚊不是夢」？
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