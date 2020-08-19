中海油半年純利倒退65%　每股派息減至20港仙

公司表示，剛剛過去的上半年極不尋常、極不平凡，經歷了百年以來全球最嚴重的公共衞生危機和「大蕭條」以來未曾遇到的全球經濟衰退，國際油價「斷崖式」下跌使全球油氣行業陷入低迷。低油價叠加新冠肺炎疫情，給公司生產經營造成巨大影響，公司發展面臨的外部形勢異常嚴峻複雜。

上半年，公司共獲得5個勘探發現，成功評價20個含油氣構造。在渤海，高效評價墾利6-1億噸級大油田，成為繼渤中19-6之後的又一重大勘探突破；在南海東部海域，獲得惠州26-6重大發現，為珠江口盆地自營勘探最大的油氣田；在圭亞那Stabroek區塊獲得第16個勘探發現Uaru，區塊內累計可採資源量超80億桶油當量。這些發現進一步奠定了公司可持續發展的資源基礎。

期內國際油價大幅下跌，公司迅速制定應對低油價行動方案，把低油價壓力轉變為變革的動力，每桶油主要成本進一步下降至25.72美元，每桶油操作成本降至6.5美元，創十年來新低。

面對低油價挑戰，中海油注重有效益的產量，在保持中國海域投資力度的同時，將全年資本支出計劃由850億至950億元，調整為750億至850億元，全年產量目標由5.2億至5.3億桶油當量調整為5.05億至5.15億桶油當量。上半年，實現淨產量2.579億桶油當量，按年增長6.1%，主要來自中國海域效益較好的油氣田。一方面，新油田投產帶來了產量貢獻；另一方面，已實施兩年的「注水年」活動使老油田自然遞減率得到有效控制；此外，調整井實施效果良好，產量貢獻超預期。工程建設方面，計劃中的三個項目均提前投產，渤海渤中19-6氣田、南海西部陵水17-2氣田和圭亞那Liza油田等一批重點項目穩步推進。

另外，公司數碼化轉型成果初現，正在從傳統管理模式向數字化和智能化跨越：「雲」辦公在疫情期間得到了初步檢驗；「智慧油田」的建設取得了纍纍碩果，渤海20多個油田應用「智能分注」技術，油氣採收率大大提高；無人平台實現遠程控制下的生產操作、關停復產、智能巡檢等功能。

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