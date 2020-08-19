遠大中國發盈警
2020年08月19日 16:43
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遠大中國(02789)發盈警，預期截至2020年6月30日止6個月公司股東應佔淨損失約2.5億元人民幣(下同)或以下，而2019年同期錄得股東應佔虧損為5,970萬元。
董事會認為，業績下滑主要由於突如其來的新型冠狀病毒疫情同時影響中國、美國、英國、歐盟及世界其他主要國家等多個國家。多個國家採取的隔離及暫時封鎖措施，導致建築項目的暫時停工或延期。
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