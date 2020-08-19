傲騰廣場建築圖則獲批　重建樓面近68萬方呎

2020年08月19日 16:46
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    發展商透過重建提升商廈價值，屋宇署於6月份批出4項商業物業建築圖則，包括九龍灣臨澤街8號傲騰廣場，獲准興建2幢28層高商業大樓，另設有蓋樓梯及3層地庫，總樓面約679,839方呎。
    資料顯示，上述商廈由中渝置地(01224)主席張松橋、資本策略地產(00497)及泛海集團(00129)合組財團，於2018年以約80億港元向南豐集團購入。
    此外，爪哇控股(00251)銅鑼灣皇冠假日酒店，亦可重建為1幢25層高商業大樓，另設3層地庫，總樓面約160,879方呎。項目已在2017年底獲城市規劃委員會許可進行重建，日後將有不少於3.87萬方呎面積，作商舖及食肆用途，分布於地下至5樓，餘下樓面用作寫字樓。
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