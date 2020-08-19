全日沽空金額112億元　佔大市成交13%

全日共有587隻股份被沽空，涉及金額112.37億港元，佔大市成交13.29%。騰訊沽空金額8.29億元，佔沽空總額7.38%；阿里巴巴沽空金額6.32億元，佔沽空總額5.63%；小米集團沽空金額6.26億元，佔沽空總額5.58%；舜宇光學沽空金額5.42億元，佔沽空總額4.82%；美團點評沽空金額4.7億元，佔沽空總額4.18%。

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