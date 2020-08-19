【車市寒冬】華晨負債達1226億人幣　醞釀債務危機

外地媒體報道，中國汽車製造商華晨汽車集團醞釀債務危機，目前華晨集團的債務高達1,226.75億元人民幣，瀕臨破產邊緣。

在暴挫後，華晨集團在8月14日暫停了多隻債券在上海交易所的公開競價交易，僅採取報價、詢價和協議交易方式進行，惟無法阻止債券價格下跌，當日債券投資者繼續拋售，使華晨集團的「19華汽債01」跌至42元人民幣的歷史新低。

中國評級機構東方金誠6月發表的報告顯示，截至2020年3月底，華晨集團的負債總額高達1,226.75億元人民幣，資產負債率接近70%，其中有息債務達到677億元人民幣，超過總負債的一半以上，且短期有息債務為484億元人民幣，短期償債壓力巨大。

華晨集團的債權銀行已組成債務委員會，由光大銀行和興業銀行作為主辦銀行，以協調債務，並在未來開展債務重組。

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