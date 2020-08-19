南灣御園地舖近八年帳蝕700萬元易手

舖位市場再錄損失出貨個案，香港仔大道238號南灣御園地下1及2號舖，建築面積約2,592方呎，門面闊40呎，原業主叫價5,500萬元，最後減約四成，以3,300萬元易手。該舖於2012年12月以4,000萬元購入，持貨近八年帳面蝕700萬元。該舖月租金約9.38萬元，租期至2022年10月，新買家為原有酒吧租客。

盛滙商舖基金行政總裁李根興表示，該區舖位成交不多，每年只不過有兩、三間街舖買賣，而剛易手舖位位置較僻靜，但勝在門面闊，舖前可停車，兼鄰近海邊。他認為，是次成交呎價約1.27萬元，屬低市價一成半。

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