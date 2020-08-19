李嘉誠及李澤鉅再增持長實涉資3200萬元
2020年08月19日 17:24
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港交所股權披露顯示，長和系資深顧問李嘉誠和主席李澤鉅增持長實集團(01113)，總斥資3,200.59萬港元。長實回覆傳媒查詢時表示，李嘉誠基金會有限公司於8月13、17及18日，以平均價42.665元、42.6428元及42.74元購入長實集團共75萬股。
因此，根據證券及期貨條例，李嘉誠被視作持有長實集團之權益由35.33%增至35.36%；李澤鉅由35.4%增至35.42%。
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