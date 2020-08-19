半島豪庭三房劈價17%易手　創今年同類新低價

中原周德龍表示，紅磡半島豪庭4座中層C室，實用面積922方呎，三房間隔，享維港煙花海景，6月份以2,100萬港元放售，最後大手減價372萬元，以1,728萬元售出，減幅達約17.7%，為今年同類型單位新低價，呎價18,742元。

原業主於2016年5月以1,380萬元購入上述，持貨至今帳面獲利348萬元或約25.2%。屋苑本月暫錄3宗成交，平均實用呎價19,061元。

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