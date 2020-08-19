力挺電動車！疫情窒礙供應　中國擬增加鈷儲備

財經媒體彭博報道，在新冠病毒疫情凸顯了鈷供應之脆弱性後，中國的政府儲備機構已經起草了收儲2,000噸這種戰略礦物的計劃。

消息人士稱，國儲局可能在今年底前把採購計劃付諸行動，這舉動是對最大生產國剛果民主共和國供應中斷的反應，並且符合中國未來經濟和戰略需求。

國儲局媒體部門不予置評。

由於擔心非洲部分地區的防疫措施可能影響出貨量，鈷價在過去一個月上漲了10%。在全球產量中佔主導地位的中國煉廠嚴重依賴產自剛果、從南非港口運出來的原物料。

鈷被用在電動汽車的電池，而電動汽車行業被中國視為未來幾十年的一個戰略重點。雖然鈷需求勢將受益於電氣化這長期進程，但是全球經濟萎縮損害了消費，其價格在7月中旬跌至了9個月低位。

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