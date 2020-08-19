李小加：中美衝突加劇　港交所金融連接角色更重要

他指，現時制裁措施與以往的不同，難以預計及想像，但若可預見的話要做好準備，惟失去底線時則準備不了。

他認為，市場是有智慧的，能分辨消息孰真孰假。美國的機構投資者及基金經理屬「聰明錢」(Smart Money)，在全世界中游走，亦非由政府決定他們的投資，而香港一直是「很好的市場(great market)」，相信市場會自行解答(speak for themselves)。又指出，在現今的大環境下，港交所上半年業績創新高，已說明其情況。

至於《港區國安法》會否影響外資到港，李小加表示，國際企業來港是必然的事，投資者若想進入或得到中國投資，就需要香港。

不過，若國際企業現時在香港上市，暫時只獲取香港投資者，對企業自身的益處有限。相信隨互聯互通逐步拓展，並擴至一級市場，會吸引國際企業，政治僅屬短暫因素，長期大方向未變。

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