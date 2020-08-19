信不信由你！10年內比特幣市值將超越黃金？

被視為「數碼黃金」的虛擬貨幣「一哥」比特幣近期重新受到關注，雖然當前黃金市值遠高於比特幣，惟有分析大膽預言，10年內比特幣的市值將超越黃金！

一直是比特幣大好友、區塊鏈風險投資基金Morgan Creek Digital聯合創辦人Anthony Pompliano近日預測：「到了2029年12月31日，比特幣市值將超過黃金市值。」

他的預測惹起著名黃金好友、有「華爾街預言家」之稱的歐洲太平洋資本(Euro Pacific Capital)行政總裁Peter Schiff反駁，「到了2029年，如果比特幣市值仍超越棒球帽市值，您將很幸運」。Pompliano看到後回覆稱，已盡量保守了，「我認為約10年是相當保守」。

截至8月18日，比特幣市值約2,270億美元，而黃金市值約9萬億美元，意味黃金市值是比特幣的40倍左右。比特幣要想超越黃金只有兩個可能：一是大家一齊升，而比特幣速度更快；二是比特幣繼續升值，而黃金貶值。

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