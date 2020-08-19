日出康城新商場The LOHAS周日開幕

港鐵公司物業總監鄧智輝稱，該商場提前開幕，是希望日出康城的居民可以盡早使用到區內的商場，不用在疫情期間跨區購買日常用品。鄧又指商場現在的出租率達到70%，表示在疫情期間對這個數字滿意。全面開幕後，商場會匯聚近140個商戶，場內消閒娛樂設施設有包括全港最大型符合舉辦國際冰上曲棍球活動的國際級室內溜冰場、提供6間影院的將軍澳區內最大戲院等。

鄧續稱，各個商場包括新開幕的「The LOHAS康城」，都會提供租金減免的優惠給商戶。由7月中開始，由於疫情嚴重政府宣布食肆禁堂食後，已經實行中小型食肆的租金減半的措施，預計8月還會繼續推行這個措施。

除此之外，該商場早在2月中已經開始對中小型商戶和大型跨國企業進行租金援助措施，到現在從未間斷過。鄧亦表示，會有不同的援助幫助商戶一起渡過難關。

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