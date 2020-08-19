泰禾投資擬售旗下美國醫療子公司 作價達31.2億
2020年08月19日 17:41
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外電引述消息指，泰禾投資擬出售旗下美國醫療子公司Alliance Healthcare Services，交易作價或介乎3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)，並正與財務顧問進行初步討論。Alliance Healthcare曾在美國納斯達克上市，提供外包醫療服務，包括放射、腫瘤及疼痛管理，於2017年被泰禾收購。
值得留意的是，泰禾投資同為內地房企泰禾集團(000732.SZ)的控股股東。泰禾集團於7月宣布債券違約後不久，傳出泰禾投資擬以10億美元(約78億港元)出售香港保險公司泰禾人壽。然而，泰禾集團於月底獲萬科A(0000002.SZ)同意出手注資24.26億元人民幣，收購泰禾投資所持19.9%。
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