泰禾投資擬售旗下美國醫療子公司　作價達31.2億

外電引述消息指，泰禾投資擬出售旗下美國醫療子公司Alliance Healthcare Services，交易作價或介乎3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)，並正與財務顧問進行初步討論。Alliance Healthcare曾在美國納斯達克上市，提供外包醫療服務，包括放射、腫瘤及疼痛管理，於2017年被泰禾收購。

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