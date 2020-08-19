內地7個月公共預算收入按年跌幅收窄至8.7%

中國財政部公布，今年首7個月累計全國一般公共預算收入約11.47萬億元人民幣(下同)，按年下降8.7%，惟跌幅已較上半年的雙位數跌勢收窄。

在主要稅收收入項目中，今年1至7月印花稅錄得約1,920億元，按年增長20.3%。其中，證券交易印花稅佔1,174億元，勁升35.3%，增幅較6月的16%明顯擴大。

單計7月，一般公共預算收入按年增4.3%，增幅亦比6月提高1.1個百分點，連續兩個月實現正增長，反映復工復產逐月好轉、經濟穩步恢復的積極成效。

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