【樓市減辣】潘志明：工商舖大冧　鬆按揭能吸引新投資者

就金管局放寬工商舖的按揭乘數，由40%按揭增加到50%。就此中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，放寬按揭會增加工商舖的成交宗數。本身在疫情下，工商舖的售價減幅很大，折讓達到30至50%。在這個情況下再放寬按揭，能夠給新投資者一個入市的機會，預計將會有更多人去物色不同的商舖，帶動交投量上升10至15%。

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