【樓市減辣】蔡志忠：中細價寫字樓或舖位料受惠

資深投資者蔡志忠表示，工商舖市場成交稀疏，價格亦累積相當跌幅，是次金管局放寬非住宅物業按揭成數上限，跟隨市況作出適當回應，對市場屬好事。

他認為，相關按揭成數由四成上限增至五成，對銀行未必會有太大影響，但對工商舖市場則有一定幫助，特別是價值2,000萬至3,000萬港元的中細價寫字樓或舖位，預計成交將會回升，價格亦會回穩。不過，肺炎疫情發展及整體經濟環境，仍是影響後市的最關鍵因素。

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