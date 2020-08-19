【樓市減辣】金管局料「非住宅物業」市場會繼續受壓

香港金融管理局副總裁阮國恒表示，受新型冠狀病毒疫情影響，香港的實質本地生產總值繼第1季破紀錄下跌9.1%後，在第2季再按年下跌9%，私人消費支出及投資支出均顯著收縮。地緣政治緊張局勢升溫亦對營商信心持續造成壓力。

儘管經濟大幅收縮，住宅物業市場維持平穩，根據差餉物業估價署編製的統計資料，住宅樓價在2019年5月的近期高位至2020年6月期間僅下跌2.7%，2020年上半年的成交量亦較去年下半年上升 8%。另一方面，非住宅物業市場則出現顯著調整，寫字樓、分層工廠大廈及零售業樓宇的價格分別下跌15%、11%及10%，位於核心地區的商舖跌幅尤其顯著，2020年上半年非住宅物業的成交量亦有所下跌。鑑於疫情及地緣政治緊張局勢升溫將會持續影響營商信心，非住宅物業市場預期會繼續受壓。

基於以上情況，金管局認為現時適合放寬非住宅物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施。非住宅物業在不同情況下的適用按揭成數上限上調10個百分點。

上述措施自2020年8月20日起生效，並適用於此日或其後簽訂臨時買賣合約的物業交易。其他包括適用於住宅物業的逆周期宏觀審慎監管措施維持不變。此外，當局亦藉此機會重申，逆周期宏觀審慎監管措施原意是適用於物業買賣相關按揭貸款和現有物業再抵押按揭貸款，並不適用於企業為籌集營運資金而以物業作抵押所取得的信貸融資，這些信貸融資須符合一套全面的信貸審批標準，並接受認可機構的定期審核。

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