【樓市減辣】金管局「辣招」實施7年半終鬆手　惟未全撤

樓市終於「減辣」！回看樓市經歷2008年金融海嘯後，在2009年迅速回升，香港金融管理局前總裁陳德霖在當年10月上任後，先後推出8輪逆周期收緊按揭措施。(詳情附表)

今次當局放寬「非住宅物業」按揭貸款成數上限，一般個案的上限由四成上調至五成，是屬於「第6輪逆周期措施」。該輪措施是2013年2月22日宣布，當時將工商物業按揭成數於原來上限水平再減一成(即由2010年11月19日的五成降至四成)。

不過，相對2009年或之前的「七成按揭」仍有距離，故未完全「撤辣」。

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