【樓市減辣】林浩文：「五成」屬安全合理水平

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，自去年社會動盪開始，經濟已持續向下，再加上近月疫情擴散，對各行各業都有重大打擊，許多非住宅類的物業價格及租值，在過去12個月已向下調最少10%，街舖的跌幅更大。這對業主的現金流有很大壓力，尤其是小業主，因許多租客退租或減租情況不斷。雖然之前銀行有推出「還息不還本」的政策，但估計效用不大。

他認為，今次金管局放寬非住宅物業按揭貸款成數實屬好事，上限「五成」屬安全及合理水平，可在「安全及穩定」的情況下，令業主有機會改善現金流，同時亦保障銀行體系，令小業主有機會度過疫情，亦令銀行出現壞帳情況減少。因為現時疫情反覆及經濟持續向下，持貨能力低的商用物業業主危險性愈來愈大。

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