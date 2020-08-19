董事會認為預期虧損額主要源自於在有關期間內集團所持按公平值計入損益的上市證券負上市價變動產生重大公平值虧損；當前環球資本市場動盪不安及2019冠狀病毒病爆發所產生的負面影響，以致財務投資分類業務及金融服務分類業務的市值下降而產生減值虧損；及集團提供的財務資助因逾期未能收回而進行訴訟所導致的嚴重減值撥備。

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