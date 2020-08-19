恒大健康股權高度集中

證監會指，最近曾就該公司之股權分布進行查訊，結果顯示於8月5日，有18名股東合共持有17.12億股該公司股份，相當於已發行股份19.83%。有關股權連同由該主要股東持有之64.79億股(佔已發行股份74.99%)，相當於8月5日已發行股份總額之94.82%。

因此，僅餘4.47億股(佔已發行股份5.18%)由其他投資者持有。

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