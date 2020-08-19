恒大健康股權高度集中
2020年08月19日 18:27
東網電視更多新聞短片
證監會表示，就恒大健康(00708)之股權於2020年8月5日集中於極少數股東一事發出公布。
證監會指，最近曾就該公司之股權分布進行查訊，結果顯示於8月5日，有18名股東合共持有17.12億股該公司股份，相當於已發行股份19.83%。有關股權連同由該主要股東持有之64.79億股(佔已發行股份74.99%)，相當於8月5日已發行股份總額之94.82%。
因此，僅餘4.47億股(佔已發行股份5.18%)由其他投資者持有。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！