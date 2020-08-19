【樓市減辣】美聯工商舖：短期刺激有限　長遠正面

香港金融管理局放寬非住宅物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，按揭成數上限上調至五成。美聯工商舖行政總裁黃漢成回應指，是次放寬措施有助用家入市，長期而言則對工商舖市場屬正面作用。

黃漢成認為，受制於現時經濟大環境所限，以及市場氣氛審慎影響，相信措施實施後，對工商舖市場短期及中期的成交量及成交價不會構成太大刺激，長遠而言則屬正面。他又指，風險管理措施門檻較高，放寬後有助用家進入工商舖市場。

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