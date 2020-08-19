中美科技戰：美半導體協會擔心制裁華為反傷害美國

外國傳媒報道，產業遊說團體美國半導體產業協會(SIA)表示，美國商務部周一(17日)對華為推出的新管制規定，將對半導體業造成嚴重破壞。

該組織主席兼行政總裁John Neuffer說：「我們對政府突如其來的轉向感到驚訝和擔憂，因政府先前支持採取更有限的方法，以實現既定的國家安全目標，同時限制對美國公司的傷害。我們重申，對中國出售非敏感性商業產品，將帶動美國國內的半導體研究和創新，對美國的經濟實力和國家安全至關重要。」

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