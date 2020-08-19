中美科技戰：市場憂中國報復美制裁華為　小米是贏家

外國傳媒報道，美國於周一(17日)宣布擴大制裁華為後，有向華為供貨的台資晶片商聯發科股價周二(18日)跌停，周三(19日)續跌1.3%，主因是美國的制裁足以擾亂全球科技業供應鏈。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020