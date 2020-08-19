中美科技戰：市場憂中國報復美制裁華為 小米是贏家
2020年08月19日 18:44
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外國傳媒報道，美國於周一(17日)宣布擴大制裁華為後，有向華為供貨的台資晶片商聯發科股價周二(18日)跌停，周三(19日)續跌1.3%，主因是美國的制裁足以擾亂全球科技業供應鏈。
券商Mirabaud表示，若持續擴大制裁華為，對整個半導體產業都會產生影響，中國也有可能報復，是一直存在的重大風險。投行傑富瑞(Jefferies0更指出，這可能讓華為的手機業務因此消亡，摩根大通也指有可能。然而，摩通認為，華為手機業務受重創後，小米(01810)、Oppo、Vivo及蘋果公司(Apple Inc.)、三星等品牌將是潛在贏家。
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