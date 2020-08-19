【零售浩劫】六福上季溢利大跌八成
2020年08月19日 18:45
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六福集團(00590)發盈警，由於疫情持續及其對宏觀經濟的負面影響，集團2020年4月至6月期間收入及淨溢利按年大幅下降，分別錄得約60%及80%的跌幅。
2020年7月份中國內地的所有店舖，包括自營店及品牌店的整體同店銷售逐步改善，對比6月份的低雙位數字跌幅有所收窄，而港澳市場於7月份的同店銷售跌幅則受到疫情反覆的影響，而較6月份的60%跌幅略為擴闊。
因此，集團於7月至9月期間的收入及溢利之整體趨勢，將視乎疫情的發展情況而定。
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