【零售浩劫】六福上季溢利大跌八成

2020年7月份中國內地的所有店舖，包括自營店及品牌店的整體同店銷售逐步改善，對比6月份的低雙位數字跌幅有所收窄，而港澳市場於7月份的同店銷售跌幅則受到疫情反覆的影響，而較6月份的60%跌幅略為擴闊。

因此，集團於7月至9月期間的收入及溢利之整體趨勢，將視乎疫情的發展情況而定。

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