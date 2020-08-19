李小加：新經濟公司為香港帶來巨大且不可逆的轉變

他又指，新股市場表現強勁，許多均是新經濟公司，為香港市場注入新動力，並帶動交投活躍度及發行量，而目前排隊中的新股情況良好。

至於已宣布來港上市的螞蟻集團，及市傳有意在港掛牌的影片平台抖音母企字節跳動。李小加指不評論個別公司，但以往報道過的大型新股，最終落戶香港，「只是時間的問題」。

他坦言，近年外圍環境受政治、經濟等因素影響，但今年香港市場在眾多大事件下，市場僅較為波動，亦無影響市場本身氣氛及其活躍度，冀下半年延續有關趨勢。

至於包括中概股在內的第二上市公司納入港股通，李小加指，一定會進行(should be done and will be done)，目前仍進行相關工作。對於行政總裁「接班人」，他指董事會正進行相關工作。

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