李小加：新經濟公司為香港帶來巨大且不可逆的轉變

他又指,新股市場表現強勁,許多均是新經濟公司,為香港市場注入新動力,並帶動交投活躍度及發行量,而目前排隊中的新股情況良好。

至於已宣布來港上市的螞蟻集團,及市傳有意在港掛牌的影片平台抖音母企字節跳動。李小加指不評論個別公司,但以往報道過的大型新股,最終落戶香港,「只是時間的問題」。

他坦言,近年外圍環境受政治、經濟等因素影響,但今年香港市場在眾多大事件下,市場僅較為波動,亦無影響市場本身氣氛及其活躍度,冀下半年延續有關趨勢。

至於包括中概股在內的第二上市公司納入港股通,李小加指,一定會進行(should be done and will be done),目前仍進行相關工作。對於行政總裁「接班人」,他指董事會正進行相關工作。

