【樓市減辣】星之谷莊錦輝：助業主轉按物業套現紓財困

香港金管局放寬非住宅物業的監察措施，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，對於現有業主轉按物業套現來紓緩財困有幫助，例如對於持有價值2,000萬港元現契工商物業，以往重按物業貸款上限只有800萬港元貸款，新措施下則達1,000萬港元，業主可享更大靈活性。

然而，莊認為，此舉對於新買物業的作用不大，因工商物業買賣一般經由公司轉讓股份，全數付款(full pay)後再做按揭及商業融資。由於是次計劃不適用於商業融資，估計對於大額的工商鋪買賣沒有太大幫助，新措施對於「納米」工商鋪的幫助會較為明顯。

至於車位方面，由於樓宇按揭的利息較車位便宜，一般而言，買家會選擇加按樓宇物業而全數付款(full pay)車位，因此估計對車位按揭的影響亦較為輕微。

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