【樓市減辣】美聯布少明：政府應「速減辣」鬆綁住宅物業

美聯住宅部行政總裁布少明認為，是次「突擊式減辣」反映政府扶助商界的決心，惟只放寬非住宅物業的按揭貸款，對升斗市民的幫助有限。由於目前疫情未過，須加大力度振興經濟，增加資金及資產的流動性，為所有香港人提供最大的扶助，故建議政府為住宅物業「速減辣」，增加二手流通，助有需要的市民上車，亦可以助香港吸納資金，加速經濟復甦。

他指出，受疫情影響，香地樓市成交未回復正常水平。據土地註冊處資料顯示，今年首7個月整體物業(包括住宅及非住宅)註冊量合共錄40,325宗，較去年同期49,871宗按年跌近兩成。至於金額方面，今年首7個月整體物業註冊金額錄約3,383.2億元，亦較去年同期約4,514.8億元按年跌約2成半。

他建議，政府應寬免首次置業人士印花稅、放寬供款比率，全面取消3厘壓力測試基準、放寬住宅物業按揭成數至2,000萬或以下，以免二手供應出現「斷層」，並取消額外印花稅(SSD)，並將從價印花稅(DSD)稅率下調至推出「加強版」前，為市民換樓開方便之門，以活化換樓鏈。

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