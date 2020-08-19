【全球攬炒】「貿易溫度計」警告明年才能返回疫前

外國傳媒報道，被視為「貿易溫度計」的全球最大貨櫃航運公司丹麥馬士基集團(Moller-Maersk)周三(19日)公布第2季盈利勝預期，並預計貨運需求將在第3季回升，惟全年需求前景仍不樂觀，恐需等到2021年才能恢復至疫情爆發前水平。

該公司行政總裁Søren Skou表示，4月疫情最嚴重的時候，航運需求最慘曾大跌近20%，如今已出現反彈，預計第3季需求跌幅約4至6%，要回到2019年水平需等到2021年。

值得留意的是，馬士基必須解決船員滯留的問題，在缺乏航班和邊境封鎖下，多數船員面臨無法回家的困境。

市場人士一向十分重視馬士基的業績及管理層言論，因為它是全球貿易溫度計，業績好壞及前景展望皆預示着未來經濟表現。

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