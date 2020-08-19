京西國際發盈警
2020年08月19日 19:31
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京西國際(02339)公布，預計集團於截至2020年6月30日止6個月錄得綜合淨虧損不少於約4,400萬港元，而集團於去年同期則是錄得綜合淨利潤約2,356.1萬港元。這種不利變化主要是由於在全球出現新型冠狀病毒之後，歐洲多國在2020年第二季度實施了遏制及緩和措施，這導致集團在英國、波蘭和捷克共和國的廠房中斷及暫停營運。
此外，集團的主要客戶是歐洲知名汽車製造商。彼等亦受到大流行病的負面影響。由於上述
因素，截至2020年6月30日止6個月，集團的收益受到重大不利影響。從2020年6月開始，集團在廠房實施了新的安全措施，並以分階段形式恢復生產營運。於2020年6月30日，集團所有廠房已恢復生產營運。
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