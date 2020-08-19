大中華金融發盈警
2020年08月19日 20:06
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大中華金融(00431)發盈警，預計截至2020年6月30日止6個月將錄得股東應佔虧損不少於1.7億港元，而截至2019年6月30日止6個月則錄得虧損淨額約3,520萬元，主要歸因是減值虧損約1.15億元；集團於融資擔保服務過程中向客戶提供的融資擔保計提的融資擔保撥備約3,000萬元；融資轉介現金產生單位及融資擔保現金產生單位的商譽減值虧損約1,300萬元。
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