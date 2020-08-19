KK文化發盈警
2020年08月19日 20:07
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KK文化(00550)公布，預期集團截至2020年6月30日止6個月之收益將按年減少約75%。該減少乃主要由於在2020年中期內，新型冠狀病毒疫情爆發已中斷各類經濟活動及打擊經濟情緒。有關影響迫使公司保留或裁減人員並且壓低薪金或廣告開支以削減成本。隨著香港經歷自2011年以來之失業率新高，在雜誌上刊登招聘廣告之數目大幅減少。然而，集團截至2020年止6個月之淨虧損較去年同期有所縮減，此乃由於因於2019年上半年完成出售Fullmoon Global Limited連同其附屬公司之全部已發行股本而撇除經營虧損所致。
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