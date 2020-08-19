【零售浩劫】新秀麗半年轉蝕近10億美元　不派息

集團表示，採取了迅速而有效的行動以應對疫症大流行的挑戰，同時鞏固新秀麗的長遠競爭優勢。集團已經識別並正在實施多項措施，預計這些措施將於年內節省現金近6億元。該等措施包括大幅削減營銷和非營銷方面的銷售和一般及管理(SG&A)開支、基本上凍結資本開支及購買軟件、嚴格管理產品採購及營運資金，以及暫停向股東作出年度現金分派。此外，集團還採取了一系列措施來增加流動資金及提高其財務靈活性。因此，集團於6月30日有流動資金約16億元。

隨着全球市場開始緩慢重啟，集團的銷售壓力於6月份開始有所緩和，集團的銷售淨額按年減少74.1%，而4月份及5月份的跌幅分別為80.9%及79.1%。7月份銷售淨額按年減少約69.8%，而8月份繼續呈現逐步改善趨勢。然而，由於疫症大流行的規模和嚴重程度，加上地緣政治的不確定因素加劇，預計2020年下半年的經營環境仍然艱難。

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