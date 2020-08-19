【樓市減辣】曹德明料當局逐步放寬其他逆周期措施

金管局宣布放寬非住宅物業按揭貸款成數上限，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，這是一個合適的時間，讓現時受疫情影響較嚴重的中小企業主，更容易出售或加按套現手頭上的非住宅物業，以作融資，紓緩每月的開支壓力。由於非住宅物業按揭無需繳交額外印花稅(SSD)，而即使購入多個非住宅物業亦只需繳付第一標準稅率的從價印花稅(AVD)，固較適合用家及小量長期投資者入市，相信是次為非住宅物業「減辣」能有助刺激該類物業的成交。

曹德明續指，雖然放寬非住宅物業按揭貸款的按揭成數對普通市民沒有太大影響，但放寬同屬非住宅物業類的車位則間接有利市民，儘管目前只放寬逆周期措施内的其中一項，認爲若未來經濟疲弱、失業率持續高企，金管局或應因經濟環境和市場情況逐步放寬其他部分的監管招數。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020