中海油︰料下半年油價走勢轉好　合理水平50至60美元

中海油維持今年全年資本開支預算至750億至850億元人民幣，而全年產量目標5.05億桶至5.15億桶油當量不變。首席執行官徐可強指，公司減少海外的低效能或無效能產量，增加有效益的產量，上半年已達全年產量的一半，有信心實現全年產量目標。

徐氏續指，中海油去年中收購的中聯煤層氣今年天然氣產量可達25億至30億立方米，預計5年後增至60億立方米，有助公司實現天然氣產量佔比從目前20%提升至30%以上的目標。

中海油今年上半年錄得資產減值虧損31.33億元人民幣，首席財務官謝尉志解釋，這是來自美國頁岩油項目及墨西哥灣的深水項目。

被問到中海油會否從母公司注入持有若干天然氣接收站及燃氣電廠等資產的中海石油氣電集團，汪東進僅稱公司正進行研究，有進一步消息會即時公布。海上風電方面，他表示，江蘇項目正在試行階段，預計今年投產，而公司也會着眼於廣東、山東及江蘇沿海的項目，惟投資時會關注國家沒有補貼的情況能否維持競爭力。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020