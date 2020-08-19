新盤UPDATES：颱風襲港　豪宅市場保持暢旺

颱風襲港令新盤市場單日交投下跌，各區只有部分樓盤錄得成交，而大額豪宅市道則保持熱鬧，再有傳統豪宅地段項目加推大面積單位應市。

●朗城滙低層大戶售1184萬元

受颱風來襲影響，新盤市場交投偏淡，僅個別樓盤錄得承接。據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下元朗朗城滙剛售出1伙，單位為2座12樓H室，實用面積749方呎，成交價1,184.85萬元，呎價15,819元。

●嘉峯匯再錄承接 成交呎價逾2.4萬元

嘉華國際（00173）位於啟德的嘉峯匯，剛售出2A座3樓G單位，實用面積333方呎，售價823.5萬元，呎價24,730元。

●各區售樓處將於下午陸續重新開放

同時，恒基物業代理營業(一)部負責銷售的屯門帝御·金灣等項目，將於下午1時起恢復睇樓等安排。

●深水灣徑8號面積2865呎大宅推出標售

大額豪宅新盤交投氣氛不俗。南豐集團等壽臣山深水灣徑8號，剛發出最新銷售安排，將以招標形式推第2座8D單位，實用面積2,865方呎，招標日期為8月24日上午10時至11時正。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020