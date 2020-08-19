傳日本護膚品牌FANCL亞洲代理賣盤　作價高達78億元

外電引述消息指，日本護膚品牌FANCL的亞洲市場(日本以外)的獨家代理商陳志明正物色買家，並已聘請摩根士丹利安排出售亞洲區業務代理合同，目標是戰略投資者和私募股權投資者，交易作價或高達10億美元(約78億港元)。

消息指，FANCL亞洲將進行兩輪招標，首輪投標料於9月底前展開。據悉陳氏的中國代理合約將於6年後到期，亞洲其他地區的代理合約則在10年後到期。而FANCL沒有參與此次出售，代理合同將不受所有權變動影響。

陳氏25年來一直是FANCL在日本以外地區的獨家代理，並透過旗下CMC Holdings，經營200多家位處大中華及東南亞的FANCL連鎖店。

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