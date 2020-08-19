雲頂香港尋求債務重組方案　周四復牌

由於集資活動可會或可不會完成，故董事會謹此宣布，經小心諮詢其法律及財務顧問後，其認為，為盡可能保留更多集團的流動資金及履行董事會的受信責任，並公平公正地對待其所有財務債權人，公司應暫停向集團財務債權人作出所有付款(包括利息及租船費)。公司的餘下可用現金將預留用作維持集團經營的重要服務，同時公司將竭力就集團目前的金融債務協商整體債務重組解決方案，並繼續與獲籌資顧問確認的興趣投資者聯繫。

公司已向聯交所申請，自周四(20日)上午9時正起恢復股份買賣。

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