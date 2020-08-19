德視佳料6個月盈利增2.5倍
2020年08月19日 21:17
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德視佳(01846)公布，預期截至2020年6月30日止6個月錄得擁有人應佔溢利1,700萬至2,000萬港元，較2019年同期整體增長250%以上。就截至2019年6月30日止6個月確認一次性不可扣減上市開支約1,860萬元作出調整後，預計截至2020年6月30日止6個月所錄本公司擁有人應佔溢利較2019年同期減少約24%。
該減少乃由於疫情對集團在中國的業務營運造成影響，同時德國及丹麥的業務營運亦受到較小影響。
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