【樓市減辣】興勝周嘉峯料有助用家及投資者信心

對於金管局放寬非住宅物業按揭，興勝項目管理董事周嘉峯表示歡迎，並指是次減辣會幫助到用家和投資者的信心和負擔。

該公司新近亦看準市場走勢，委託中原(工商舖)以特約代理形式放售位於沙田及觀塘的兩個工廈物業，分別為ShatinLoft (沙田工業中心)一籃子單位連車位，以及KwunTongLoft (觀塘工業中心)罕有逾1萬方呎全層連車位，意向呎價同約6,000港元，預料該兩個項目成功售出，可帶來5.3億元賣樓收益。

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