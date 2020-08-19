越秀交通基建：全年派息再作決定 料地方出台補貼方案
2020年08月19日 21:20
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受累新冠肺炎疫情，中國公路免費措施影響，越秀交通基建(01052)上半年虧損2.88億元人民幣(下同)，不派中期息。副董事長兼總經理何柏青表示，由於首次錄得中期虧損，故決定不派中期股息，至於全年會否派息則會綜合全年經營情況再作決定。
他又提到，國家產業資源部、國家稅務總局、財政部等出台支持政策及稅務優惠，至今已獲得約1,356萬元稅務優惠。另外，金融方面的政策支持 ，則包括延期支付借款利息1.29億元及延遲歸還本金1.7億元等。
集團董事長李鋒表示，最近廣西已出台補貼方案，相信其他地方亦會出台相關補貼方案。
集團上半年收入為8.4億元，按年下降39.2%；財務費用達4.06億元，按年增加達1.53倍，副總經理朱文波解釋，主要由於去年收購湖北省三個高速公路項目，令利息開支上升，若撇除有關影響，融資成本由去年同期的4.11%下降至4.08%。
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