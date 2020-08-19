越秀交通基建：全年派息再作決定　料地方出台補貼方案

他又提到，國家產業資源部、國家稅務總局、財政部等出台支持政策及稅務優惠，至今已獲得約1,356萬元稅務優惠。另外，金融方面的政策支持 ，則包括延期支付借款利息1.29億元及延遲歸還本金1.7億元等。

集團董事長李鋒表示，最近廣西已出台補貼方案，相信其他地方亦會出台相關補貼方案。

集團上半年收入為8.4億元，按年下降39.2%；財務費用達4.06億元，按年增加達1.53倍，副總經理朱文波解釋，主要由於去年收購湖北省三個高速公路項目，令利息開支上升，若撇除有關影響，融資成本由去年同期的4.11%下降至4.08%。

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