新盤動向：渣甸山皇第加推複式大宅周日標售

豪宅新盤積極加推單位應市。據一手銷售資訊網資料，尚家生活地產等合作發展的渣甸山皇第，剛發出新銷售安排，加推10樓及11樓單位A(Duplex)，於星期日(8月23日)上午10時至11時招標發售，該單位實用面積2,846方呎。

成交紀錄冊顯示，該盤自年初至今已售出6伙，對上一個售出的5樓及6樓單位B(Duplex)，實用面積2,849方呎，連兩個車位成交價1.72億港元，呎價60,372元。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020