美股上揚標指再破頂 Target漲逾8%

美企業績好過預期加上併購消息支持，美股早段做好，道指升90點，至27,868點；納指升21點，至11,231點；標指升5點，至3,395點，再創新高。

折扣零售商Target第二季同店銷售，包括網上和門市銷售跳升24.3%，創新高，並遠超市場預期的7.6%，連帶純利急升80.3%，至16.9億美元，經調整後每股賺3.38美元，勝市場預期的1.62美元，股價急升8.5%至148.62美元。

強生同意以約65億美元現金收購生物科技公司Momenta，刺激後者股價飆69%至52.08美元。

家居裝修用品零售商Lowe's上季每股盈利3.75美元，勝預期的2.95美元，同店銷售急升34.2%，較預期升幅高逾一倍，股價早段升2.6%至162.06美元。

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